20 gennaio. L' insediamento di Trump il giorno del Martin Luther King jr. Day, celebrato in tutti gli stati USA

Si avvicina una ricorrenza importante nella storia dei diritti civili negli Stati Uniti. Nel Paese infatti si celebra ogni anno il Martin Luther King jr Day, in onore del pioniere del movimento per gli afroamericani assassinato il 4 aprile del 1968.

La celebrazione avviene il terzo lunedì di gennaio, in una data vicina a quella di nascita del reverendo autore del celebre “I have a dream”, il 15 gennaio del 1929. Quest’anno il Martin Luther King Day sarà il 20 del mese e celebra il 30° anniversario di questa giornata.

Tra le città in cui le celebrazioni sono in primo piano c’è anche Boston, che ebbe un significato speciale nella vita di Martin Luther King Jr. Anche se King nacque ad Atlanta, considerava Boston la sua seconda casa. Il leader dei diritti civili ha vissuto nella città “culla della libertà” mentre studiava per il suo dottorato alla Boston University e incontrava sua moglie, Coretta Scott, durante i suoi anni studenteschi a Boston. Inoltre, la storia rivoluzionaria della città ebbe una profonda influenza su di lui. Tenne diversi discorsi storici a Boston, come l’orazione che ha seguito la sua assegnazione del Premio Nobel per la pace nel 1964.

Nel 1965, King guidò la prima marcia per i diritti civili nel nord-est USA, da Roxbury – quartiere afro-americano di Boston – al Boston Common. “Ora è il momento di rendere reale la promessa della democrazia,” proclamò. “Ora è il momento.”

Il 19 gennaio 2025 l’evento Embrace Honors Mlk renderà omaggio al lascito di Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King. Tenuto annualmente alla vigilia del Martin Luther King Jr. Day, questa celebrazione serale è radicata nella comunione e nella comunità. L’evento intende anche onorare i leader della comunità che incarnano lo spirito di impegno civico e di espressione artistica di Martin e Coretta.

Il reverendo Dr. Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King si incontrarono a Boston nel 1952. Fu una storia d’amore ed un legame sentimentale che siglò la vita di entrambi. Oggi a Boston – nel parco più antico d’America, il Common – sorge The Embrace (L’abbraccio) il memoriale al loro amore e alla loro leadership.

Ispirato da una fotografia dei King che si abbracciano, riflette il potere dell’azione collettiva, il ruolo delle donne nel movimento di libertà e la creazione di solidarietà dall’empatia reciproca e dalla vulnerabilità.

Sul terreno che circonda la scultura di bronzo The Embrace, la Freedom Plaza del 1965 onora 69 leader per i diritti civili e la giustizia sociale attivi nella grande Boston dal 1950 al 1975. Donne e uomini che hanno marciato, parlato, combattuto, resistito, guidato e rimangono ancora oggi i loro sostenitori e gli agitatori e il cui lavoro instancabile è stato alimentato dall’azione collettiva e dall’amore.

Per capire al meglio i protagonisti e l’epoca storica si può consultare The Embrace Digital Experience, un’app che offre ai visitatori racconti, testimonianze di prima mano, foto e immagini storiche. Questa esperienza digitale permette ai visitatori di esplorare il monumento e la Freedom Plaza del 1965 imparando a conoscere meglio l’eredità dei diritti civili di Boston e l’incredibile contributo di Martin Luther e Coretta King.

E proprio quest’anno – il 23 aprile 2025 – segna anche il 60° anniversario del Freedom Rally 1965. La manifestazione ebbe luogo il 23 aprile 1965, con oltre 20.000 persone in marcia verso il Boston Common, davanti al Parlamento dello Stato del Massachusetts, per protestare contro lo squilibrio razziale nelle case e nelle scuole. Martin Luther King guidò la marcia da Roxbury al Boston Common.

Come parte dell’iniziativa Everyone 250 e di altre celebrazioni, Embrace Boston in collaborazione con la città di Boston e altri partner della comunità ricreerà questa storica marcia dal Carter Playground a Roxbury all’ Embrace Monument.

