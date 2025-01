Bandiere Palestinesi all' apertura della Porta Santa alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Il presidio indetto dalla Rete Antisionista, in via di costituzione, ha avuto il permesso di arrivare davanti all' entrata della Basilica di San Paolo Fuori le Mura dove, poco prima, era stata aperta la quinta e ultima Porta Santa di Roma in occasione del Giubileo 2025.

Al momento nessun media ha riportato la notizia.

Ma la vera notizia potrebbe essere che, forse per la pioggia, fuori dalla Basilica non c'era quasi nessuno.