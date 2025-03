Italia disorientata da Trump vuole restare in silenzio lunedì 24 marzo anniversario dell' inizio della guerra in Ucraina. Ci riuscirà ?

Bill Clinton rischiò l' impeachment non per una relazione con una stagista della Casa Bianca ma perché era accusato di aver mentito sulla vicenda. Una menzogna, una imprecisione la definì Clinton, pronunciata durante una testimonianza in tribunale dopo aver giurato di dire la verità. La colpa però era questa, aver detto una bugia. Ma con Trump la regola non scritta che il presidente USA non può dire palesi menzogne non vale più. Trump ha detto "E' Zelensky che ha iniziato la guerra con la Russia." Come se i confini non fossero stati attraversati dall' esercito russo, provocato da USA e NATO, NATO e USA che volevano accerchiarlo e magari fare entrare prima l' Ucraina nella NATO e poi scatenare la guerra per riprendere la Crimea. No, per Trump la guerra in Ucraina, guerra che è costata un numero imprecisato ma enorme di vittime, è stata iniziata da Zelensky. E tutti, Travaglio e destra varia, a dire che l' UE piagnucola, perché è stata esclusa dal negozi...